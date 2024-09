Papà Elio GP GiorgioMare. Su tutti l’allievo Zoco

C’è il nome dell’allievo Marco Zoco nell’albo d’oro nella quinta edizione della corsa Papà Elio Gran PremioGiorgioMare. Il giovane in forza al club GB Team Pool Cantù, ha tagliato per primo il traguardo in una corsa che ha visto 77 partenti sui 100 iscritti. Il grande caldo ha indotto molti corridori al ritiro durante i 10 giri del tradizionale circuito di Urbisaglia. Negli ultimi tre giri c’è stato lo scatto risolutivo del terzetto Filippo Antonelli (Team Coratti), Marco Zoco (Rappresentativa Lombardia) e Andrea Antonioni (Alma Juventus Fano), senza possibilità di essere ripresi dal resto degli inseguitori. I tre si sono contesi il gran premio della montagna al penultimo passaggio sulla salita vinto da Antonelli.

Lorenzo Ferranti, vice sindaco di Urbisaglia, ha portato il saluto del sindaco Riccardo Natalini e della giunta comunale, tra le autorità presenti per la Federciclismo regionale il vice presidente vicario Massimo Romanelli e il presidente della commissione giudici di gara Emanuele Senzacqua, per la Federciclismo Macerata il presidente Carlo Pasqualini e il consigliere Francesco Baldoni, oltre alla famiglia Longhi rappresentata da Giorgio ed Eida Longhi, figli di Elio a cui è dedicata la corsa e per la quale è stata messa in palio una medaglia d’oro consegnata al vincitore Zoco. Ampi consensi per la manifestazione riuscita sotto l’aspetto tecnico, spettacolare e della sicurezza. Di questo si deve dare ancora atto ai principali artefici: il Gruppo Ciclistico Tutti Campioni di Vincenzo Santoni e l’azienda GiorgioMare di Giorgio Longhi, insieme all’amministrazione comunale di Urbisaglia, per lanciare sempre più ad alti livelli questa corsa ciclistica che continua a far gola a tante squadre provenienti da ogni parte d’Italia. Classifica. Marco Zoco (Rappresentativa Lombardia-GB Team Pool Cantù) 73 km in 1.56’00“ media 37,914 km/h; Filippo Antonelli (Team Coratti) a 22“; Andrea Antonioni (Alma Juventus Fano) a 1’55“; Ruben Ferrari (Rappresentativa Lombardia-GB Team Pool Cantù) a 4’22“; Davide Gileno (Rappresentativa Lombardia-US Biassono) a 5’20“; Mirko Sgherri (Alma Juventus Fano).