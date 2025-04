Recanati – Marinelli Cantarini trionfa al Trofeo Città Bellaria - Igea Marina

Finisce sul traguardo di Bellaria – Igea Marina la breve rincorsa al primo oro stagionale della rinnovata e rilanciata Recanati – Marinelli Cantarini, di nuovo protagonista nel pianeta allievi. La scuderia leopardiana largheggia, siglando la doppietta. La volata è giallorossa. Braccia al cielo del vincitore Gioele Di Giacomo. Esultanza anche di Davide Sdruccioli, al primo podio e all’ennesimo piazzamento (equivalente per la squadra anche al primato nella graduatoria top ten di giornata). Supera probabilmente le aspettative il primo conto consuntivo del 2025, che premia innanzitutto l’appassionato impegno dei patron Paolo Marinelli e Bruno Cantarini: una vittoria, due secondi posti, sette presenze nei primi otto.

Nel 5° Trofeo Città Bellaria - Igea Marina, alle spalle dei due brillanti e veloci leopardiani, chiude l’umbro Giorgio Bramini Goretti (Gubbio Ciclismo Mocaiana). Sull’asfalto riminese, seguono Sebastiano Rapisarda (dell’emiliana U.S. Calcara) e Gioele Tentoni (in forza alla romagnola Polisportiva Fiumicinese FA.I.T. Adriatica). Nei dieci: Daniele, Iacobellis, Veroni, Minardi, Berardi (iscritti 132, al via 118, classificati 59; media 49,600 Km/h sulla distanza di 44,418).

Il sodalizio presieduto da Andrea Marinelli attesta la forza e la compattezza dell’organico, i cui quindicenni-sedicenni sono guidati dai tecnici Erri Morlacca e Antonio De Angelis (oltreché dallo stesso diesse Paolo Marinelli): con Di Giacomo e Sdruccioli pedalano Jacopo Piaggesi, Nicholas Lo Sasso, Filippo Tomassini, Nabil Prezzemoli, Riccardo Pierangelini, Marco Gesuiti, Diego Valeriani.

In calendario, ora sono particolarmente due gli appuntamenti prestigiosi nel mirino della Recanati – Marinelli Cantarini, nell’anno del quarantesimo compleanno sociale: il Trofeo Cingolani dell’ostrense Pianello (domenica 18 maggio) e il Trofeo Circolo ACLI Chiarino (sulle strade amiche, lunedì 2 giugno).

