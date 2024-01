Ciclismo: cambia il percorso finale della "Strade Bianche" a Siena. Ecco come

Siena, 30 gennaio 2024 – Dopo dieci anni di tracciato identico, cambia il percorso nel finale della “Strade Bianche” la classica internazionale in programma a Siena sabato 2 marzo.

Subito le cifre in sintesi delle due prove. I professionisti per la prima volta dovranno percorrere oltre 200 chilometri in quanto la lunghezza complessiva della gara senese risulta quest’anno di 215 chilometri, grazie al circuito finale che è stato inserito.

Quindici i settori sterrati per un totale di 71 km e 800 metri con circa 4000 metri di dislivello totale. Identico il chilometraggio per la prova femminile lunga 135 chilometri e che proporrà alle ragazze 12 settori sterrati. Il percorso dei professionisti fino al circuito finale inserito per la prima volta è pressoché identico.

L’ente organizzatore RCS Sport come è stato detto durante la conferenza stampa di presentazione punta decisamente affinché quella che viene definita la classica del nord più a sud d’Europa diventi la “sesta competizione monumento” del calendario mondiale. Il circuito finale inserito consentirà il doppio passaggio su Colle Pinzuto e su quello delle Tolfe. Nel 2023 ricordiamo il successo di Thomas Pidcock tra i professionisti e quello di Demi Vollering tra le donne. Queste le 25 squadre che disputeranno la prova maschile.

I 18 UCI WORLDTEAMS:

ALPECIN-DECEUNINCK ARKEA-B&B HOTELS ASTANA QAZAQSTAN TEAM BAHRAIN VICTORIOUS BORA – HANSGROHE COFIDIS DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM EF EDUCATION – EASYPOST GROUPAMA-FDJ INEOS GRENADIERS INTERMARCHÉ – WANTY LIDL-TREK MOVISTAR TEAM SOUDAL QUICK-STEP TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL TEAM JAYCO ALULA TEAM VISMA | LEASE A BIKE UAE TEAM EMIRATES

Queste invece le squadre qualificate in base al Ranking 2023. ISRAEL – PREMIER TECH LOTTO DSTNY UNO-X MOBILITY

Questi invece i team ai quali RCS Sport ha riservato la Wild Card. CORRATEC – VINI FANTINI Q36.5 PRO CYCLING TEAM TEAM POLTI KOMETA TUDOR PRO CYCLING TEA