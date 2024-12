Ciclismo. Salus e Fiorin carichi per il titolo regionale

Caccia al titolo lombardo e piemontese. Un duplice impegno caratterizza la domenica di Ciclocross della Salus Seregno e del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso. La Salus di Marco Moretto domenica parteciparà al Cleten Cross di Sabbio Chiese, nel Bresciano, dove saranno assegnati i titoli regionali di tutti le categorie. Il team seregnese schiererà un quintetto di atleti molto competitivo. In primis il monzese Matteo Jacopo Gualtieri che sarà in lizza nella prova riservata agli allievi di primo anno (15 anni) unitamente a Peter Cinerari, Massimo Lorenzo Ghelfi e Giulio Moretto quest’ultimo di rientro dopo la frattura al polso. Sara Peruta è tra le favorite della gara allieve, mentre Alessio Bozza corre con gli esordienti. Sul fronte piemontese, saranno al via della gara di Lanzo Torinese Michel Careri, Amelie Cerise, Matilde Anselmi, Nicolò Maglietti e Davide Enrico Ghezzi. Identiche ambizioni per la formazione Fiorin chiamata ad un confronto diretto con i cugini brianzoli sia nel Bresciano che nel Torinese.

Il tecnino Daniele Fiorin avrà a disposizione i suoi migliori corridori a cominciare da Lorenzo Milani e Andrea Colombo. Occhi puntati pure sull’esordiente Isabel Di Sciuva, Andrea Pierobon, Manuel Roccia e Irene Oneda. Alla corsa per il titolo lombardo è atteso anche il cesanese Daniele Longoni (Pool Cantù-GB Junior) il quale sarà al via della competizione riservata alla categoria juniores.

Dan.Vig.