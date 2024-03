Strade Bianche, il popolo della bici a Siena. Tifo e colore. Tra le donne vince Kopecky

Siena, 2 marzo 2024 – Una grande giornata di sport, con tanti appassionati che affollano Siena per le Strade Bianche. Il sabato è il giorno della gara professionisti uomini e donne. Il percorso da oltre 200 km per gli uomini è disseminato di tanti fan del ciclismo che aspettano il passaggio dei campioni. E in alcuni punti c’è un tifo da stadio, come sulle Sante Marie.

E domenica invece, come da tradizione, la gara degli amatori, con migliaia di praticanti del pedale che percorreranno le stesse strade dei professionisti.

Intanto Lotte Kopecky (Team SD Worx) vince la decima edizione della Strade Bianche Women Elite Credit Agricole, di 137 km. Sul traguardo finale nell'iconica piazza, la campionessa del Mondo ha preceduto Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) e Demi Vollering (Team SD Worx). "Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra - esulta la vincitrice - Avrei potuto attaccare prima ma la scelta di attendere è stata giusta. Non ero nella mia giornata migliore ma sono contentissima di aver vinto la Strade Bianche per la seconda volta".