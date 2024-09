Duecento al via: il Trofeo Città di Lucca ha fatto il pieno

Lucca,26 settembre 2024 - Il numero massimo dei corridori che possono prendere il via è 200, ebbene il 53° Trofeo Città di Lucca-Ricordando Giacomo Puccini (a 100 anni dalla sua morte) ha fatto il pieno essendo 199 gli atleti iscritti. Un grande successo e tanta attesa per la gara nazionale élite e under 23 in programma domenica 29 settembre che ha il privilegio (nemmeno il Giro d’Italia ci è riuscito) di fissare il proprio arrivo sul viale delle celebri Mura di Lucca, il posto più bello d’Italia per la bicicletta. Si concluderà qui grazie alla collaborazione garantita dal Comune di Lucca e alla società organizzatrice U.C. Lucchese 1948 presieduta da Angelo Battaglia, con suo padre Gianfranco presidente onorario, questo evento di prestigio i cui organizzatori sono disponibili ad allestire, in caso di assegnazione, il Campionato Italiano élite e under 23 nel 2026. All’edizione di domenica iscritte 31 squadre con 5 Team Continental, la nazionale dell’Ucraina, il V.C. Mendrisio e tra le formazioni che saranno presenti, la MBHbank Colpack Ballan, la Zalf Euromobil Desirèe Fior, la Trevigiani Energia Pura Marchiol, l’Hopplà Petroli Firenze Don Camillo, la Q36.5 Continental. Salita al rango di gara nazionale aumenta il chilometraggio che sarà di 142 km e mezzo con un paio di giri pianeggianti in avvio, e quindi i tre giri di 40 chilometri con la salita di Monte Pitoro dal versante di Massarosa oltre a San Martino in Vignale-Salita delle Foreste, ultimo passaggio a 13 km dal traguardo delle “Mura”. La partenza sarà a mezzogiorno, anticipata dalla presentazione delle squadre che avrà luogo davanti al Caffè delle Mura e la corsa godrà anche del patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca, oltre al Comune. L’arrivo attorno alle 15,30, e per gli sportivi quindi dove aver assistito alla conclusione sulle Mura della corsa, la possibilità di seguire in televisione il Campionato del Mondo professionisti di Zurigo.

PRINCIPALI ISCRITTI: Tra i 199 iscritti segnaliamo Di Felice, i fratelli Ludovico e Giosuè Crescioli, Bracalente, Oioli, il beniamino locale Cipollini, Arrighetti, Guerra, Stedman, Iacomoni, Parravano, Pettiti, Belleri, De Carlo, Rigatti, Raccani, Magli, Veneri, Cavallo, Ansaloni, Nespoli, Camargo, Granger, Regnanti.