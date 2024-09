Ciclismo, al vicentino Guerra il Trofeo Città di Lucca

Lucca, 29 settembre 2024 – Sul Viale delle celebri Mura Urbane teatro di partenza e di arrivo del 53° Trofeo Città di Lucca-Ricordando Giacomo Puccini, il successo premia Andrea Guerra alla seconda vittoria stagionale e la sua società Zalf Euromobil Desirèe Fior che aveva nel drappello dei 12 attaccanti della fuga ben tre corridori ed ha fatto valere sul piano tattico con intelligenza tale superiorità. Guerra in volata ha avuto ragione dell’encomiabile Ansaloni che di più francamente non poteva fare. Ha attaccato in salita una prima volta e gli ha risposto Iacomoni, ha riprovato ad allungare ed al secondo tentativo è stato Guerra a riprenderlo dando vita alla fuga finale (eravamo a 10 km dal traguardo) risultata decisiva. Dietro ha provato a sganciarsi dal ristretto drappello di inseguitori Casagrande, e l’uscita del corridore del Velo Club Mendrisio gli ha permesso di conquistare la medaglia di bronzo. Quanto a Guerra il successo premia la sua costante regolarità, e la Toscana porta indubbiamente fortuna al ventitreenne atleta che si era imposto due mesi fa a Montallese nella Coppa Bologna. E’ stata un splendida edizione del Trofeo Città di Lucca- Ricordando Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua morte, con 30 squadre al via per 175 atleti. Un percorso con tre passaggi da Monte Pitoro e soli 61 arrivati sulle Mura Urbane di Lucca anche perché la media è stata frenetica sino dall’inizio quella finale ha superato i 43,500. Alla presentazione delle squadre per poi dare il via alla gara è intervenuto il sindaco di Lucca Mario Pardini, mentre alla cerimonia di premiazione davanti alla Casermetta sede della Coimpagnia e Contrada San Paolino, era presente l’assessore allo sport Fabio Barsanti e la figlia di Doriano Bonatesta per tantissimi anni giudice di gara lucchese, che ha premiato il secondo classifica il bravo Ansaloni. Una giornata di sport e di ciclismo magnifica, frutto dell’opera instancabile dell’Uc Lucchese 1948 con il presidente e primo sponsor della gara Angelo Battaglia e suo padre Gianfranco, responsabile organizzativo. Se questa doveva essere la prova generale in vista dell’organizzazione del Campionato Italiano elite-under del 2026 (se sarà assegnato), l’esame è stato superato e Lucca, e lo scenario delle Mura Urbane merita il tricolore.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Andrea Guerra (Zalf Euromobil Desirèe Fior) km 142,500, in 3h15’51”, alla media di km 43,656; 2)Emanuele Ansaloni (Technipes InEmiliaRomagna); 3)Diego Casagrande (Velo Club Mendrisio) a 14”; 4)Giovanni De Carlo (Zalf Euromobil Desirèe Fior) a 21”; 5)Christian Bagatin (MBHbank Colpack Ballan) a 33”; 6)Matteo Regnanti (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo); 7)Federico Iacomoni (Zalf Euromobil Desirèe Fiopr); 8)Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus); 9)Giosuè Crescioli (Sissio Team); 10)Simone Carrò (MG Kvis Colors for Peace).