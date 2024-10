Tutti i podi del ciclocross. Nel fango brilla il gialloblù

Weekend ricco di risultati per i brianzoli del Ciclocross. Negli appuntamenti nazionali e internazionali di Salvirola nel Cremonese e di Brugherio ha brillato il gialloblù della Salus Seregno: le uniche due vittorie sono state conquistate dall’allievo di secondo anno Giovanni Bosio e dall’esordiente Nicolò Maglietti. Bosio ha vinto la gara di Salvirola superando nel finale il veneto Matteo Martini, ribadendo il suo buon stato di forma anche a Brugherio dove ha chiuso 4°. Nelle medesime competizioni Maglietti ha fatto sua la prova della categoria esordienti, sfiorando invece il successo il giorno seguente al Parco Increa. Per l’allievo di primo anno Michel Careri due secondi posti, mentre il monzese Matteo Jacopo Gualtieri è arrivato terzo a Brugherio. Due posti d’onore per Sara Peruta (Salus) con le allieve. Sempre per i colori di Seregno, seconda classificata Matilde Anselmi, terza Amelie Cerise, quinto Davide Enrico Ghezzi, quinta e nona nel doppio match la juniores azzurra Elisa Giangrasso.

Tornando alla gara di Salvirola, la lissonese Rebecca Gariboldi (Ale Cycling Team) ha colto un bel secondo posto tra le elite, mentre a Brugherio è arrivata quarta, lo junior medese Matteo Villa (GC Montegrappa) è giunto 11°. Per il GS Cicli Fiorin da registrare la quarta posizione di Andrea Colombo e la quinta di Manuel Roccia, sesto il cesanese Daniele Longoni tra gli juniores a Salvirola. Ora le attenzione si spostano sull’internazionale Trofeo città di Firenze e sulle prove del Trofeo Lombardia in programma, a Ciliverghe di Mazzano nel Bresciano e Ospitaletto di Marcaria nel Mantovano.

Danilo Viganò