Ultimo podio di stagione. Bellato, volata d’argento

Ultima pedalata di stagione per la categoria degli allievi, che nel weekend si è data appuntamento a Cabiate per il Trofeo Unione Ciclistica Cabiatese-Medaglia d’Oro Fiorenzo Galimberti alla memoria. Protagonisti della corsa sono stati i brianzoli dell’Unione ciclistica Biassono, in particolare il sevesino Achille Bellato (in primo piano nella foto), 15 anni, che al termine di uno sprint ristretto a quattro corridori si è classificato al secondo posto, battuto soltanto dal milanese Marco Zoco, portacolori del Pool Cantù GB Junior di Eccelesio Terraneo e Antonio Meroni. Con il vincitore e Bellato (vincitore quest’anno a Taino e Costamasnaga, ndr) si sono messi in luce anche il bergamasco Cristian Mazzoleni (Pedale Brembillese) e il varesino Niccolò Muraro (GS Prealpino).

Sono riusciti a eludere la sorveglianza del gruppo nelle fasi finali della competizione che si è snodata sulla distanza di 81 chilometri. Pur mantenendo un esiguo vantaggio sugli inseguitori, il quartetto si è presentato al traguardo per l’epilogo finale con appunto Zoco davanti a Bellato, Mazzoleni e Muraro. Con un gap di 7“ Giacomo Agostino (Pedale Senaghese) coglie la quinta posizione anticipando Filippo Colella (sesto), anch’egli della formazione di Biassono che piazza in nona posizione anche Davide Licari, mentre l’altro brianzolo Matteo Maggioni (Pedale Senaghese) si porta a casa la decima posizione.

Danilo Viganò