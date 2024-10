Un Giro dell’Emilia stellare. Pogacar, Roglic e Remco

di Elio Giusti

Sarà un’edizione stellare la 107 del Giro dell’Emilia che scatterà domani da Vignola. Al via oltre al vincitore della passata edizione lo sloveno Primoz Roglic, con tre vittorie ci saranno il neo campione del mondo Tadej Pogacar (in foto) due volte d’argento nelle passate edizioni e l’olimpionico di Parigi strada e cronometro Evenpoel Remco oltre ai migliori professionisti di tutti il mondo. Per i modenesi tra questi per il finalese Giovanni Aleotti ed il pavullese Luca Covili. Aleotti rientrerà alle gare dopo aver concluso la Vuelta, sempre protagonista sul San Luca, e Covili che rientra dopo una lunga sosta di due mesi dovuta ad un intervento dopo il Giro della Slovenia. Il Giro dell’Emilia sarà un test ideale per gli appuntamenti di fine stagione ed in particolare del Giro della Lombardia. A Vignola l’avvicinamento al via della corsa organizzata dal G.S.Emilia è stato preceduto oltre che dalla presentazione nella Rocca da una mostra allestita dal ’mitico’ Franco Manzini sulle edizioni della Milano-Vignola che sarà aperta sino al 12 ottobre. La corsa organizzata dalla Vignolese era una classica per velocisti che si è svolta dal 1952 sino al sino 1996 attraversava la pianura padana per concludersi con i giri del Gessiere. La sindaca della città delle ciliegie Emilia Muratori ha accolto la richiesta di Adriano Amici patron del Giro dell’Emilia di riportare il grande ciclismo a Vignola dopo quelle giovanili come la Fioritura. Alla corsa riservata alle donne elite tra le italiane Elisa Longo Borghini. Il via della gara femminile alle 11,45. Alle 11,15 invece prenderà il via della gara clou: dopo aver ripetuto tre giri del circuito Vignola Castelvetro Cà di Sola Vignola i ciclisti andranno ad affrontare la salita di Samone Zocca per poi proseguire in territorio bolognese affrontando altre due salite Casa Giorgio Morandi e Montechiaro validi entrambi per il GPM mentre l’epilogo sarà come tradizione con quattro giri comprendente la salita del San Luca dove è posto il traguardo finale dopo aver percorso complessivamente 215,8 chilometri con arrivo previsto alle ore 16,30 circa (diretta sulle Raisport).