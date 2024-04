Ciclismo, Simone Velasco al Giro d'Italia

Firenze, 25 Aprile 2024 – Sono stati resi noti dalla RCS MediaGroup che organizza la corsa rosa, gli iscritti all’imminente Giro d’Italia edizione n. 107, che scatterà da Venaria Reale sabato 4 maggio per concludersi a Roma domenica 26 maggio. Nell’elenco non figura questa volta nessun atleta toscano verace e l’unico che possiamo considerare toscano almeno al 50 per cento è Simone Velasco. Il tricolore, classe 1995, è nato infatti a Bologna, ma possiamo considerarlo originario dell’Isola d’Elba (località Procchio) in quanto il padre Gabriele è elbano, mentre la mamma Elisa è bolognese. Velasco ha trascorso numerosi anni all’Elba e si sente un po’ cittadino del mondo, perché subito dopo la nascita si trasferì nell’isola abitando per diverso tempo. Quando iniziò a frequentare le scuole superiori tornò a Bologna nel periodo dell’anno scolastico, ma con la bicicletta iniziò all’Elba, un paradiso per allenarsi. La bici è stata una passione di famiglia, il bisnonno Candido Velasco correva in bici nell’epoca di Coppi e Bartali, e vinse da indipendente per ben due volte il Giro dell’Elba nel 1938 e nel 1946. Fu lui ha trasferire la passione per il ciclismo al babbo di Simone, che ha corso in mountain bike, specialità nella quale iniziò anche suo figlio Simone Velasco. Da allievo con l’Elba Bike, da juniores nella Work Service, nei dilettanti alla Zalf Fior, nei professionisti il debutto alla Bardiani-Csf. Velasco avrà al Giro d’Italia il n. 31 in maglia Astana Qazaqstan, la sua attuale società, ed è considerato atleta per le tappe miste. Andrà a caccia di un successo di tappa e le due frazioni che toccheranno la Toscana con arrivo a Lucca e Rapolano Terme si addicono alle sue caratteristiche.