La Yuasa Battery scrive la storia: vola in Superlega

Fermo, 25 aprile 2024 – Poco dopo le 21 del 25 aprile per la Yuasa si concretizza l'appuntamento con la Storia: è Superlega. Battuta in gara2 Siena, al termine di quattro set intensissimi, con grande pathos ma con Grotta che merita l'impresa del secolo, o meglio degli oltre 50 anni di storia. Una Superlega (o A1 per dirla alla vecchia maniera) sfiorata nel 1998 prima e nel 2000 poi, ora è realtà E alla fine è un'esplosione di gioia al servizio di Fedrizzi, ricevuto out. Una gioia incredibile con tanto di lacrime di gioia dei protagonisti. In campo tutti i dirigenti, il main sponsor Stefano Sopranzi ad abbracciare tutti ma anche il deus ex machina della storia della Yuasa Carlo Valeriani oltre al presidente Rossano Romiti. Presente anche il sindaco Alberto Antognozzi e il consigliere regionale Marco Marinangeli. Un intero territorio ha abbracciato Grottazzolina e Montegiorgio (la M&G Scuola Pallavolo) per un traguardo pazzesco. La gara ha vissuto subito in avvio con Grotta che spinge e conquista il primo parziale. La reazione di Siena nel secondo è nervosa ma efficace e mette la gara in parità. Da metà del terzo parziale Grotta torna a spingere sull'acceleratore e lo fa in maniera splendida, chiudendo alla grande il set. Il quarto è emozione pura con l'equilibrio fino a quota 16 o giù di lui, poi la Yuasa annusa l'impresa e accelera e il punto finale fa esplodere tutti. I 500 tifosi in campo, una festa di popolo ma anche tante lacrime e una maglia eloquente "L'Abbiamo Fatta Grossa" a festeggiare, indossata dai ragazzi. E tra i più emozionati è coach Massimiliano Ortenzi che ha vissuto interamente questi 15 anni di M&G Scuola Pallavolo: "Magnifico, incredibile. Le emozioni e le sensazioni sono uniche. Sono stati fantastici e devo dire che realizzare questo sogno per Grottazzolina e Montegiorgio è qualcosa di incredibile. Questo pubblico merita questa squadra".

Il tabellino

Emma Villa Siena-Yuasa Battery 1-3 Emma Villas Siena: Nevot, Tallone 7, Copelli 9, Krauchuk Esquivel 12, Pierotti 13, Trillini 7, Bonami (L1), Coser (L2), Milan 5, Gonzi, Acuti 1. N.E. Pellegrini, Ivanov, Picuno. All. Graziosi. Yuasa Battery: Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 6, Mattei 8, Bruening 25, Mitkov, Fedrizzi 16, Marchiani 1, Romiti, Marchisio (L1), Foresi, (L2) Cattaneo 10 All. Ortenzi Arbitro: Merli-Grassia Parziali: 21-25 (27’), 25-18 (27’), 13-25 (21’), 25-19 (30’)