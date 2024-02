Rally: il presidente della 'Bb Competition' Arzà al Ronde della Val Merula

Savona, 9 febbraio 2024 – I chilometri della Ronde della Val Merula caratterizzeranno il primo impegno rallystico stagionale di Bb Competition. La scuderia spezzina sarà rappresentata, nel weekend, dal suo presidente Claudio Arzà, atteso protagonista al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo del team Autosole 2.0. Ad affiancarlo, sull’esemplare gommato Michelin, il copilota Massimo Moriconi, già compartecipe della vittoria assoluta conquistata – lo scorso anno – al Rally della Lanterna e del secondo posto al Rally della Valle d’Aosta.

Sulle strade dell’appuntamento, che farà capo ad Andora per poi essere abbracciato da varie location della provincia di Savona, sarà presente anche Mariano Mariani. Il driver spezzino sarà al volante della Renault Clio Williams di classe A7, vettura equipaggiata con pneumatici Michelin e condivisa con Rita Onniboni. L’equipaggio tornerà in gara a quattro mesi di distanza dall’ultimo impegno affrontato, il Rally Città di Pistoia.

Sabato 10 febbraio, la prima accensione stagionale delle auto da rally, per lo shakedown. Alle 18.30 i riflettori saranno rivolti alla pedana di partenza, che vedrà sfilare tutti i concorrenti fino alle 20 per la consueta cerimonia del sabato sera. La sveglia suonerà presto domenica 11 febbraio, con la partenza prevista alle 7 ed i quattro passaggi sulla prova speciale Madonna della Guardia, di undici chilometri, in passato teatro di sfide mondiali.