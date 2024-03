Rugby, i Cavalieri annientano Villa Pamphili: quindicesima vittoria consecutiva

Prato, 17 marzo 2024 - “I nostri avversari sono partiti mettendoci sotto pressione nel primo scorcio di gara. Siamo però riusciti a reagire e a disputare un'ottima partita. Bene così, testa a Livorno adesso”. Il presidente Francesco Fusi ha così commentato il 75-7 imposto dai Cavalieri Union al Villa Pamphili, nell'incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Per gli uomini di Alberto Chiesa si tratta della quindicesima vittoria in diciassette partite stagionali, che permette al club di consolidare ulteriormente la seconda posizione nel girone 3 del torneo a quota 75 punti (a fronte degli 85 conquistati dalla Lazio attuale prima della classe). Un ruolino di marcia che, di questo passo, garantirebbe a capitan Puglia e compagni la qualificazione ai playoff, da miglior seconda. E l'obiettivo resta quindi quello di continuare su questa strada, ricominciando dal match contro Livorno di domenica prossima.

CAVALIERI UNION: Pesci, Guidoreni, Nistri (34’ Magni), Puglia, Fattori, Magni (55’ Pancini), Renzoni (50’ Marzucchi), Righini, Reali (50’ Facchini), Attucci, Gianassi, Ciampolini (45’ Mardegan), Sassi (45’ Pesucci), Scuccimarra (53’ Giovancelli), Sansone (55’ Rudalli); all: Chiesa

VILLA PAMPHILI: Fuina, Alberti (60’ Cimaroli), Selvi (60’ Ceccotti), Ricci, Daddi, Piergentili, Bartolini, Lavalle (60’ Del Monaco), Bassetto (51’ Pesaresi), Strimpelli, Borraccino, D’Alessio (51’ Broccio), Mirabella (60’ Ammonti), Zhorzholiani, De Filippis (60’ Gloriani); all: Zangrilli

Arbitro: Beatrice Smussi di Brescia

Marcatori: 19’ m Righini tr Puglia (7 a 0), 23’ m Reali tr Puglia (14 a 0), 31’ m Puglia tr Puglia (21 a 0), 36’ m Alberti tr Puglia (21 a 7), 38’ m Sansone tr Puglia (28 a 7); 43’ m Marioni tr Puglia (35 a 7), 45’ m Pesci tr Puglia (42 a 7), 54’ m Giovanchelli tr Puglia (49 a 7), 64’ m Marioni tr Puglia (56 a 7) 70’ m Marioni tr Puglia (63 a 7), 78’ m Guidoreni (68 a 7), 80’ m Pesci tr Puglia (75 a 7)

G.F.