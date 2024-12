Nuoto, società NS Emilia in vasca a Reggio Emilia. Una pioggia di medaglie

Domenica scorsa presso la piscina comunale Ferretti-Ferrari si è svolta la gara di nuoto targata Fin “Trofeo Città di Reggio Emilia”. Per la società NS Emilia la mattina sono scesi in vasca gli Esordienti B Noah Accorsi, Cesare Azzi, Alessandro Celli Marchi, Sebastiano Prearo, Sofia Raule, Kenneth Rocchi, Cecilia Sgarzi e Stella Zerbinati. Tutti gli atleti hanno fatto registrare ottime prestazioni migliorando i propri personali; ed è stata una pioggia di medaglie. Per Noah accorsi oro nei 50m farfalla e bronzo nei 100m farfalla, Kenneth Rocchi oro nei 50m dorso e 50m rana e bronzo nei 100m dorso e 100m rana, Sofia Raule argento nei 50m e 100m farfalla, Cecilia Sgarzi bronzo nei 50m e 100m farfalla. Al pomeriggio per la categoria esordienti A ha gareggiato Matilde Montanari, ottenendo un ottimo bronzo nei 200m stile libero. Ora tutti in vasca per preparare la prossima gara.