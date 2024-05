Al Foro italico. Napolitano, storico terzo turno sulla terra rossa di Roma

Continua la favola di Stefano Napolitano negli Internazionali d’Italia sulla terra battuta del Foro Italico. Il 29enne milanese d’adozione si è qualificato per la prima volta per il terzo turno di un torneo Masters battendo in rimonta il cinese Juncheng Shang (n°125 Atp) per 6/7(3), 6/1, 6/0. Con questo successo Napolitano torna in zona best ranking (attorno al n°125) contro il cileno Nicolas Jarry, testa di serie n*21 del tabellone.

Silvio De Sanctis