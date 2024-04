Aspiranti Sinner in campo. Campionato di Serie C, si comincia. La carica delle racchette brianzole

Nel weekend parte il campionato di serie C di tennis maschile e femminile, quello a più alta concentrazione di circoli brianzoli al via e, soprattutto, tanti giovanissimi desiderosi di emulare le gesta del numero 2 del mondo Jannik Sinner. Che, ricordiamo, è partito da quota 1.600. Gironi di sola andata, domenica alle 9 tutti in campo. Quattro i gironi regionali femminili, nel primo troviamo sia il CT Ceriano che il Villa Reale Monza. Maria Aurelia Scotti, già perno del team di A2 cerianese farà da chioccia a tante giovani come Martina Morotti, Ilaria Pennati, Eleonora Canovi e Bianca Elisabetta Franchi. Monzesi in campo invece con Carla Giambelli, Sofia Maffeis, Vittoria Medina, Veronica Mavero e Bianca Omedè. Nel secondo ci sono le ragazze del Tennis Cesano che dopo il ripescaggio ha rifondato la squadra affidandosi a un gruppo giovane a partire dalla promettente Beatrice Barindelli, classe 2008, prodotto del vivaio. Da Villasanta arriva Valentina Bertonazzi, poi Giorgia Cadeddu e Ilenia Capra. Nello stesso raggruppamento c’è Alte Groane Lentate più Cantù, Zanica e Pavia. In campo maschile tanta Brianza nel girone 3 dove trovano spazio Tennis Agrate, Villa Reale Monza e Tennis Bellusco assieme a Castellanza e Gussago. Dieci i tennisti monzesi tesserati: Bianchi, Rodriguez, Lupieri, Ciceri, Magni, Baio, D’Amico, De Jonge, Haziza e Mocci. Nel girone 4 ci sono il Tennis Club Seregno e il Tennis Sovico, i due circoli se la vedranno con Baldesio, Bergamo, e Club Saronno.

Il Tennis Arcore è al debutto in categoria e lotterà per restarci nel girone 5 contro Desenzano, Harbour Milano, Treviglio e Junior Team Milano. Nel numero 6 ci sono invece il TC Villasanta e Alte Groane Lentate contro Borgosatollo, Castegnato e Oggiono. L’unica brianzola del girone 7 è il Tennis Cesano Maderno il cui team è composto da 3 under 18: Andrea Cadeddu, Alessandro Isella e Tommaso Marioni (tutti 3.1 del vivaio) più l’innesto quest’anno di Giacomo Silva che torna all’ovile dopo esperienze ad Agrate. Prelevati da Giussano Giacomo Besana e Lorenzo Lettieri. Chiude La Dominante confinata nel girone 8 con i seguenti atleti: Petruccelli, Spada, Ghisolfi, Patrone, Panarotto, Meregalli, Chianese, Kuijpers, Germiniani e Simonatti.