Atp s’-Hertogenbosch, Luca Nardi cade contro Korda. Poi impreca e riceve "warning"

Pesaro, 13 giugno 2024 – Niente da fare per Luca Nardi agli ottavi di finale del Libema Open. Il 20enne pesarese è costretto ad abbandonare l’Atp 500 olandese di Autotron Rosmalen, dopo aver perso giovedì mattina contro lo statunitense Sebastian Korda, numero 26 del ranking e settimo favorito del seeding. Nardi è stato eliminato con un doppio 7-5 dopo un'ora e 47' di partita, sull’erba olandese outdoor del “s’-Hertogenbosch”. In un match tutt’altro che spumeggiante e piuttosto discontinuo per entrambi i giocatori, all’italiano è mancata la determinazione nei momenti decisivi, compiendo troppi sbagli, specialmente nel dritto, e risultando indeciso anche nelle scelte di gioco. Dopo la vittoria all’esordio sul belga David Goffin, numero 109 del ranking, con un doppio 7-5, è capitato lo stesso risultato ma a sfavore di Nardi (numero 73 Atp). Korda ora ai quarti sfiderà il vincente tra Alexei Popyrin (numero 48) e Tommy Paul (numero 13).

La cronaca del match

Che il match del secondo turno per Nardi non fosse subito facile lo si è visto subito. In una partenza difficilissima, il pesarese ha fallito due palle break nel game iniziale, cedendo poi la battuta in quello seguente. Al momento di chiudere i conti, però, Korda si è fatto breakkare per il 5-4, ma Nardi ha fallito l'appuntamento con il tie-break, cedendo il proprio turno nel 12° game e perdendo 7-5 il primo set. Il secondo parziale, invece, è stato molto più pazzo: primi due game infiniti, con l'azzurro che non ha sfruttato due palle break e lo statunitense che ne ha fallite cinque in un gioco da 23 punti complessivi. Nardi così è andato a segno alla prima occasione e si è portato avanti 4-3, ma ha ceduto la battuta subito dopo. È stato decisivo il break nel 12esimo gioco, che è risultato essere una fotocopia del primo set: Korda è riuscito a breakkare per il definitivo 7-5 e ora accederà ai quarti contro il vincente tra Popyrin e Paul.

Nardi e l’esclamazione contro Korda che gli costa il “warning”

Oltre alle incertezze in campo, Nardi è stato anche piuttosto nervoso nel momento più delicato del secondo set, lasciandosi andare a una esclamazione di troppo sul 5-5 e sul punteggio di 30-30. Proprio quando, durante una serie di scambi, un suo colpo sotto rete è stato deviato dal nastro e favorito il punto di Korda. Il pesarese, così, si è lasciato andare a un evidente “Che c..o” indirizzato all’avversario. Un'imprecazione che è costata un procedimento disciplinare da parte del giudice di sedia, il quale ha punito il giovane azzurro con un “warning”. Poi Nardi è tornato a giocare e dopo aver perso il game, nel quale era in battuta Korda, si è fatto breakkare nell’ultimo, cedendo così il pass per i quarti di finale allo statunitense.