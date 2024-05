Bronzetti subito fuori. A Roma vince la Kenin

Si ferma subito, l’avventura di Lucia Bronzetti agli Internazionali d’Italia, il torneo Wta 1000 di Roma. La tennista verucchiese ha perso con Sofia Kenin, che la precede in classifica (numero 42 del ranking contro numero 48) e che ha messo il turbo nella seconda parte dell’incontro, chiudendo con un pesante 6-3, 6-2. La partita è da analizzare in due parti ben distinte, diversissime in ogni particolare. La prima è l’avvio, con la verucchiese a salire sul 3-1 e anche ad avere tre opportunità per un doppio break pesantissimo che l’avrebbe mandata a servire sul 4-1. Kenin però tiene quel servizio e subito dopo strappa quello dell’italiana, raggiungendola sul 3-3. Gara intensa, molto combattuta e con sei giochi che sono durati ben 41 minuti, ma ecco la pioggia.

Al rientro in campo dopo la lunga pausa, Kenin fa subito vedere di voler scappare via, va 4-3, strappa il servizio a Bronzetti e poi chiude 6-3 al secondo set point con tutto l’entusiasmo del caso nonostante un centrale ovviamente favorevole a Lucia. Nel secondo set la verucchiese sale 2-1, ma l’americana infila cinque giochi consecutivi. In particolare, dall’1-2 al 5-2 Kenin vince 16 punti su 20. Nell’ottavo gioco ultimo disperato tentativo con due palle break, ma finisce in ogni caso 6-2. Battuta d’arresto pesante, col torneo di Roma che finisce subito per Bronzetti. Per lei poca resa sulla seconda di servizio (26%) e poca efficacia sulle palle break concesse dall’avversaria (2/11, 18%). Kenin al secondo turno affronterà Ons Jabeur.