Calcio femminile. Maria Bellotti allo stage Figc con la Under 15

I sacrifici hanno portato i primi frutti. Un attento lavoro quello impostato sul calcio femminile dalla società Apd Colli Ortonovo che in pochi anni è passata da un paio di piccole appassionate a un vivaio con oltre 50 atlete. Impegno e lavoro hanno premiato Maria Bellotti che il 1° febbraio parteciperà allo Stage calcio della Figc al centro sportivo di Tirrenia che per 4 giorni vedrà impegnate ragazze categoria Under 15. Maria era già stata convocata nelle selezioni liguri Figc. Il settore giovanile femminile del Colli Ortonovo, che ha sede a Castelnuovo, è diretto dal responsabile Domenico Mamone e conta oltre 50 tesserate fra Under 10, Under 12, Under 15, "Siamo fieri del progetto in continua crescita – dice Mamone – per la prossima stagione allestiremo una squadra juniores. Fra centro sportivo Time Out e stadio Marchini in tre giorni (lunedì, mercoledì e venerdì) abbiamo uno spazio dedicato al calcio femminile".