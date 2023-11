Ceriano, appesi a un filo. Lacrime al Circolo Copertino

Con la sconfitta per 3-1 in Puglia nel match di andata dei play-out nel campionato di A2 il Club Tennis Ceriano è spalle al muro. Domenica sui campi del Centro Robur Saronno contro il Circolo Tennis Apem Copertino per centrare la salvezza servirebbe una vera e propria impresa. Una sfida senza appello in virtù del 3-1 a favore delle pugliesi dello scorso week-end e che il CTC è chiamato a vincere per continuare la sua avventura nella Serie A. Con un successo per 4-0 sarebbe la formazione brianzola a salvarsi, col 3-1 si andrebbe al doppio di spareggio. Una missione quasi impossibile, ma nel tennis tutto può succedere e il pubblico di casa proverà ad accompagnare le ragazze verso la vittoria. Scendere in Serie B sarebbe una sorta di fallimento per una squadra partita per ambire ai playoff e provare a dare nuovamente l’assalto alla promozione in A1. Ma tra sfortuna, infortuni e acciacchi vari si è arrivati a questo punto. Incredibile l’esito del match di andata apertosi con la doppia vittoria nei singolari della svizzera Sebastianna Scilipoti (vincitrice nel 2019 del Torneo Avvenire) su Anna Turati e della romena Andreea Rosca su Sapfo Sakellaridi. A rimettere in carreggiata il Club Tennis Ceriano, evitando il rischio di una pesante capitolazione che avrebbe potuto compromettere il match di ritorno, ci ha pensato Rachele Zingale grazie alla vittoria su Linda Cagnazzo. Per la sfida di doppio, capitan Silvano Basilico ha dato fiducia alla greca Sakellaridi insieme a Maria Aurelia Scotti, opposte alla coppia ScilipotiCagnazzo. Nelle prime battute, le giocatrici pugliesi hanno tenuto in mano il pallino del gioco ma la squadra brianzola ha reagito con generosità e cuore trascinando il match al super tie-break. Alla fine però, in un confronto al cardiopalma con match point da una parte e dall’altra, l’ha spuntata la squadra leccese 12-10. "Domenica scorsa è stata veramente dura - ha commentato Basilico -, sono state tutte partite molto tirate. Il punto di Rachele Zingale ci tiene aggrappati alla Serie A, ci vorrà un po’ di fortuna nel ritorno ma ce la possiamo fare.

Purtroppo il match point annullato nel doppio ci ha tagliato le gambe, ma noi ce la metteremo tutta come abbiamo fatto sempre".