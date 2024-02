Ceriano “promossa“ in A2: "Ce lo siamo meritato"

Anche nel 2024 il Club Tennis Ceriano disputerà il campionato di serie A2. La brusca e inattesa retrocessione dello scorso anno è stata cancellata da un gradito ripescaggio e per non sbagliare per la seconda stagione di fila ed essere competitivi, la squadra femminile è già stata rinforzata con l’innesto della spagnola Rosa Vicens Mas (lo scorso anno ha militato nelle file del CT Palermo, finalista in A1). Sostituirà la greca Sapfo Sakellaridi, mentre è confermata in blocco, per il resto, la formazione dell’anno passato con Anna Turati che resta un punto fermo nonché Camilla Scala, Maria Aurelia Scotti e Rachele Zingale.

Ma quella della spagnola non è l’unica new entry: dall’Horizon Tennis Home arriva Greta Greco Lucchina, che lo scorso anno ha raggiunto gli ottavi nel torneo di Wimbledon Juniores e con lei un’altra giovane interessante, Carola Cavelli. Confermata anche Martina Morotti dal vivaio e a lei si unisce Ilaria Pennati. "Essere stati ripescati è un colpo di fortuna che ci ripaga degli sforzi e dell’impegno messi in campo nella passata stagione - dice capitano Silverio Basilico -. Da un certo punto di vista ce lo siamo meritato perché comunque siamo riusciti a disputare il play-out. Quest’anno abbiamo allargato numericamente la squadra: faremo affidamento sull’esperienza e sul carisma del gruppo storico e speriamo che i nuovi acquisti portino ancora più valore". "Siamo contenti di avere questa nuova opportunità in Serie A2 - conclude il presidente Severino Rocco -. Sarà una stagione lunga con tanti impegni per tutte le squadre e l’obiettivo è quello di essere competitivi in tutti i campionati, cercando di avere con noi nuovi giocatori di qualità e, allo stesso tempo, di valorizzare i nostri giovani".