Coppa Palmieri, Cus avanti dopo la vittoria nel girone

Il Cus Salvi tennis ha vinto il proprio girone nella Coppa Palmieri, appuntamento a squadre per giocatori terza categoria e seconda limitato 2.7, precedendo Tc Anzola, Medicina e Castenaso. Oltre al risultato sportivo, che dà accesso al tabellone ad eliminazione diretta, va sottolineato il fatto che in questa manifestazione aperta anche ai senior, il Cus ha giocato con ragazzi tutti under 18.

Fondamentali sono risultate le vittorie in casa sul Tennis Castenaso ed in trasferta ad Anzola con il punteggio di 3-0 in entrambe le partite. Sui campi di via Gramicia, contro la temibile squadra del Tc Castenaso, il tecnico Ferdinando De Luca, ha schierato nei singolari Federico Lambertini e Mattia Occhiali, vincenti rispettivamente su Leonardo Bruni per 75/16/10-7 e contro Federico Duranti per 63/64. Ottimo esordio stagionale nella competizione a squadre di entrambi i ragazzi, che non hanno pagato affatto la prima competizione del nuovo anno.

Vittoria in doppio della coppia Paolo Cavagna e Andrea Cogo per 60/61 sui bolognesi Avati/Mignani. Vittoria ed anche sui campi veloci di Anzola, con successi in singolare di Cogo su Daniele Ippolito per 63/63 e di Giulio Malaguti 64/26/10-7 contro Alessandro Pellegrini. Prova maiuscola di Andrea Cogo che ha offerto un tennis molto propositivo e di Giulio che è riuscito ad aggiudicarsi un test molto complicato. Il 3-0 finale arriva dalla vittoria della coppia Cavagna/Occhiali per 64/63 su Peli/Turchi. In mezzo a queste due vittorie c’è stata la sconfitta in trasferta al Tennis Medicina per 2-1. Dopo le partite perse di Malaguti e Occhiali in singolare, fondamentale la prova di forza vincente di Cavagna/Lambertini al tie brek decisivo per 10/8 contro Bardi/Nucera. Risultato che ha contribuito al raggiungimento del primo posto del girone. Tabellone ad eliminazione diretta raggiunto con un sorteggio non proprio fortunato per la compagine Cus Salvi, in trasferta questa domenica sul difficile campo del Circolo Tennis Rimini.