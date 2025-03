Ecco il Master della Brianza. Ventisei tappe per sognare

Il motore della 43esima edizione del Master della Brianza sarà nuovamente il GA Tennis Academy di Brugherio che dal 13 al 21 settembre ospiterà le finali. Una lunga kermesse che scatterà nel weekend e coinvolgerà 15 club fra Monza e Brianza e le province di Milano e Lecco.

Saranno 26 le tappe prima delle vacanze, poi a fine agosto scatteranno gli ultimi cinque appuntamenti utili a stilare le classifiche che convoglieranno a Brugherio i primi otto delle categorie del circuito maschile, femminile e degli Under 12, 14 e 16 maschili e femminili. E saranno proprio loro i primi a partire sabato nella tappa ospitata dal Tennis Mombello, mentre il Master maschile di Terza e Quarta categoria prenderà il via il 12 aprile a Caponago. Dal 3 maggio il torneo femminile di Terza e Quarta al Merate Tennis e Padel Center. Le principali tappe brianzole maschili si terranno dal 10 maggio a Brugherio, la settimana successiva a Usmate Velate, il 31 maggio a Caponago. A metà giugno si torna a Limbiate con la tappa dei più grandi, il 12 luglio toccherà al Circolo Tennis Carate Brianza, il 19 lo Sporteam Biassono e a fine agosto l’ultima prova prima delle finali ad Arcore.

Per il circuito femminile dopo l’opening a Merate ci sono le tappe di Brugherio e Usmate (il 10 e il 18 maggio assieme agli uomini), a fine giugno Caponago, poi Carate il 12 luglio, il 26 a Biassono e l’ultima opportunità per entrare nei migliori 8 il 23 agosto ad Arcore. I giovanissimi saranno i primi a iniziare nel weekend in arrivo, poi si va al 17 maggio per la tappa ospitata dalla Cantera Tennis Team di Biassono li rivedremo all’opera in provincia dal 7 giugno al Tennis Club Seregno, dal 5 luglio a Brugherio e il 30 agosto a Carate. "È un onore organizzare nuovamente il Master della Brianza, per il terzo anno dedicato alla memoria del nostro amico Marco Gerosa. La cosa che mi fa particolarmente piacere è la crescita dell’attenzione per i tornei under" dice Alessandro Galbiati che con Alessandro Viscardi sostiene questo enorme sforzo organizzativo.