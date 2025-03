Tennis: Match Ball Firenze, le finali del torneo

Firenze, 23 marzo 2025 – Match Ball Firenze, ecco le finali del Torneo Open pre qualificazioni Bnl d'Italia. Domenica 23 marzo ore 10,30 iniziano le donne. Alle 12 il maschile. Al femminile finale tra Lombardini e Penna. Nel maschile Malgaroli sfida Speziali. Le finali del torneo Open di pre qualificazioni Bnl d'Italia 2025, che ha visto il record di partecipanti con 997 iscritti e dotato di un montepremi di 25.610 euro valido come 47° edizione dei Campionati Toscani Assoluti in corso al Match Ball Firenze Country Club si giocheranno alle 10,30 quella femminile e alle 12 il match maschile. Ingresso libero al pubblico. La finale del torneo maschile vedrà di fronte Leonardo Malgaroli (4) (2.1 Tc Pavia) che ha superato in semifinale Filippo Alberti (Ct Giotto) 5-7 7-5 6-1 e la seconda testa di serie Filippo Speziali (2.1 Tc Milano Bonacossa) che ha sconfitto in semi il terzo favorito il mancino e numero uno del ranking di qualificazione alle pre qualifiche Bnl Stefano Baldoni 2.1 (Ct Giotto Arezzo), recente vincitore dell’Open memorial Alessio Carmagnini, per 3-6 6-0 6-3. Al femminile la sorpresa arriva nella parte bassa del tabellone dove Anastasia Grymalska (Tennis Beinasco) viene superata da Marta Lombardini (2.3 Tennis Viserba) 6-4 0-6 6-2; nella parte alta arriva al match conclusivo la ligure Ludovica Penna (2.4 Tc Finale Ligure) che ha la meglio su Linda Salvi (2.2) 6-3 7-5. Nel doppio femminile a conquistare il pass per Roma è stato il duo composto da Giulia Tedesco e Chiara Girelli che ha sconfitto la coppia Anna Tambelli-Anastasia Piangerelli per 6-2 6-7 10-8. La finale maschile si disputa tra il duo toscano composto da Samuele Pieri e Cosimo Banti (Tc Bisenzio) contro la coppia che vede insieme Giorgio Ricca (Ct Maglie) e Jacopo Bilardo. (Ct Massa Lombarda). "Lo spettacolo delle pre quali al Match Ball Firenze è stato davvero di altissimo livello con le semifinali del singolare e le finali del doppio davvero belle – spiega Luigi Brunetti presidente della Fitp Toscana –. Il torneo ha avuto 997 iscritti un record assoluto e questa è la dimostrazione di un momento magico del tennis. Bisogna fare i complimenti dell'organizzazione del Match Ball Firenze che è stata davvero incredibile."