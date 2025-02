Gare al Ct Grosseto. In via Cimabue i campioni toscani

Gabriele Gini e Giacomo Cappuccini nel doppio maschile Open, Gaia Pepi e Andrea Serantoni nel doppio misto Open, Gaia Pepi e Giulia Renzi nel doppio femminile Open, Elia Ammendola nel singolare maschile: sono questi i nuovi campioni toscani indoor 2025.

Grande successo per i tre giorni di beach tennis che si sono svolti al circolo tennis di via Cimabue nell’ultimo fine settimana. Bellissimo week end di beach tennis con i campionati toscani open indoor sui campi del Circolo Tennis Grosseto, organizzatore della manifestazione che ha portato moltissimi toscani a sfidarsi sui campi indoor della struttura sportiva.

Protagonisti anche molti giocatori della provincia di Grosseto che sono andati a vincere o comunque a podio nei vari tabelloni in programma.

Nel singolare maschile vittoria per Elia Ammendola; secondo posto per Simone Sbardellati, e terzi classificati, semifinalisti, Giacomo Cappuccini e Tommaso Fontana.

Nel doppio misto vittoria per Gaia Pepi e Alessandro Serantoni che in finale hanno battuto la coppia formata da Alice Pepi e Giacomo Cappuccini. Semifinali e terzo posto per le coppie composte da Matilde Massai-Federico Biagi e Giulia Renzi-Gabriele Gini.

Nel doppio maschile primo posto per Gabriele Gini e Giacomo Cappuccini che in finale si sono imposti sui giovani Tommaso Donnini e Filippo Vegni. Terze classificate le coppie formate da Matteo Lemmetti-Nicola Manfredini e Stefano Trasatti-Federico Biagi.

Nel doppio femminile invece la vittoria è andata al duo formato da Gaia Pepi e Giulia Renzi che si sono imposte sulla coppia formata da Elena Francesconi e Giulia Ansani. Terzo posto per le coppie Alessandra Moroni-Lucia Curielli e Alice Pepi-Matilde Massai.

Tutti gli incontri sono stati disputati con una partita a nove giochi con tiebreak a 7 punti.