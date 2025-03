Tennis: sconfitta Bouzas Maneiro. Bronzetti al secondo turno a Miami

Bella vittoria di Lucia Bronzetti, che al primo turno del torneo di Miami riesce ad avere la meglio della numero 58 del mondo, la spagnola Jessica Bouzas Maneiro. Un match cominciato in maniera contratta da entrambe, visibilmente non a proprio agio soprattutto nei rispettivi turni di battuta. Dopo quattro break nei primi cinque game, a cambiare passo è stata proprio Bronzetti, capace di infilare cinque giochi su sei e a chiudere 6-4 al terzo setpoint.

La gara, lenta all’inizio, si velocizza proprio sulla spinta dell’azzurra, che nel secondo prosegue a martellare il suo tennis di continuità e precisione. Solo un piccolo neo, col servizio perso sul vantaggio di 3-0 ‘pesante’, poi ecco un resto del set condotto sempre in maniera autorevole. Sul 5-3 Bronzetti e servizio Bouzas Maniiero, altro break per l’italiana e vittoria 6-4, 6-3 al primo matchpoint. Al secondo turno, la verucchiese affronterà la testa di serie numero 28, la greca Sakkari. Una gara certamente complicata, ma non impossibile.