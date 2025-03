Tennis, soddisfazioni invece dai giovanissimi under 12 e under 14. Campionati a squadre. Debutto amaro in C

Primo weekend di gare per il Cus Ferrara tennis targato Salvi, impegnato nei campionati a squadre, con gli esordi nella prima fase a gironi delle due formazioni di serie C e le giovanili under 12 maschile e under 14 femminile. Da ricordare le sei squadre che debutteranno direttamente dalla seconda fase da disputare ad aprile e tutte le formazioni di serie D coinvolte dopo Pasqua.

I ragazzi della C, capitanati dal maestro Ferdinando De Luca, nulla hanno potuto contro i forti bolognesi del tennis team Davis, uscendo sconfitti sui campi di via Gramicia per 5-1. L’unico punto è stato ottenuto dal 2.8 under 16 Andrea Cogo, che ha sfoderato una prestazione di grande livello, riuscendo nell’impresa di sconfiggere in due set il classificato 2.5 Femia per 63/64. Partita di livello per Giulio Malaguti, opposto all’ex 250 della classifica Atp, attualmente 2.7 Burzi, nella quale non è riuscito a sfruttare un vantaggio iniziale di 52 nel primo set, uscendone sconfitto per 75/75.

Gli altri due singolari, hanno visto come protagonisti i ferraresi Mattia Occhiali e Federico Lambertini, sorteggiati contro il 2.6 Scala e il 3.2 Sandri, usciti entrambi sconfitti: Mattia per 75/62 e Federico 46/76/64 dopo tre ore di partita. Nei doppi, le coppie Cogo/Occhiali e Malaguti/Lambertini hanno perso in due set le rispettive partite.

La serie c femminile è stata sconfitta 4-0 in trasferta a San Marino, contro la forte squadra dell’accademia locale. Nell’occasione la capitana Martina Scagliarini, ha schierato Maria Vittoria Ranieri da numero 1, che ha perso 60/63 dalla forte 2.5 Alletti. Elena Ravani, opposta alla pari classifica 2.8 Pellandra, ha lottato alla pari il primo set cedendo poi con il risultato finale di 64/62. Martina Ronconi è uscita sconfitta al terzo dalla Honai dopo una battaglia di due ore e mezza, mentre il doppio composto da Ravani/Ranieri ha ceduto alla coppia classificata 2.5 e 2.6 Alletti/Giardi.

Note positive per i giovanissimi under 12, che hanno ottenuto una preziosa vittoria 3-0 contro la formazione del Suzanne Lenglen di Bologna.