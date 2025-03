Match Ball, torneo nel vivo: Pieri il primo favorito

Il torneo Open di pre qualificazioni Bnl d’Italia 2025 entra nella settimana decisiva. Al Match Ball Firenze le finali sono previste domenica 23 marzo, mentre sono già terminati i tabelloni di serie C. Tra singolare e doppio, riferito a tutte le categorie, al circolo di Candeli a Bagno a Ripoli erano presenti in tutto 900 tennisti, un vero primato. La manifestazione è valida anche come 47esima edizione dei Campionati Toscani Assoluti maschili e femminili. Il sogno di poter accedere alle pre qualificazioni degli Internazionali d’Italia, dove è previsto il rientro del numero 1 al mondo Jannik Sinner, ha spinto tantissimi giocatori e giocatrici da tutta Italia a venire a giocare questo torneo.

La nuova formula dà la possibilità ai migliori della classifica a punti di conquistare il pass per Roma, inoltre le coppie vincitrici del doppio conquisteranno il titolo toscano e i pass per il torneo di doppio nella capitale. Al Match Ball l’ingresso è gratuito. Nel maschile il primo favorito è il toscano Samuele Pieri 2.1 (Tc Bisenzio). La seconda testa di serie è Filippo Speziali (2.1 Tc Milano) e la terza spetta al mancino Stefano Baldoni 2.1 (Ct Giotto Arezzo). Nel torneo rosa la favorita è Cristiana Ferrando (2.1, Park Genova), insieme ad Anastasia Grymalska (Tennis Beinasco), prime due giocatrici del ranking femminile di qualificazione.

F. Que.