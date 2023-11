Gare sui campi del Ct Grosseto. "Trofeo Genie Hand». Ecco i vincitori

Week end di grandi risultati per gli amanti del beach tennis. A Grosseto si è giocato il "Trofeo Genie Hand", manifestazione agonistica organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Beach Tennis Academy che si è svolta sui campi indoor del Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue. Tutti i tabelloni si sono svolti con una fase a gironi con un unico set a sei giochi ed eventuale preturno a sei giochi.

Nel tabellone di doppio maschile over 35 vittoria per Luca Lenzi e Dario Busdraghi che in finale hanno battuto la coppia formata da Simone Storai e Yuri Stolzi. Semifinali e terze classificate le coppie composte da Roberto Rosichini-Francesco Ferraris e Manuele Magnani-Francesco Belfiore.

Nel doppio maschile di terza categoria, primo posto per Lapo Mazzei e Filippo Vegni che in finale hanno avuto la meglio ancora su gli inossidabili Dario Busdraghi e Luca Lenzi, vicini a cogliere una clamorosa doppietta. Semifinali e terzo posto per le coppie formate da Filippo Leli-Simone Ciacci ed Edoardo Nerelli-Tommaso Donnini.

Nel doppio maschile di quarta categoria vittoria per la coppia formata da Diego Guadagnoli e Niccoló Bragagni che hanno avuto la meglio in finale per il duo formato da Alessio Giovani e Alessandro Coppola. Semifinale e terzo posto invece per le coppie formate da Giovanni Piccirillo-Ettore Cerciello e Devy Civilini-Francesco Ferraris. Nel doppio femminile categoria 3+4 vittoria per Annamaria Profeta e Nicoletta Raia, le quali in finale hanno avuto la meglio sul duo formato da Tiziana Della Monica e Silvia Ligori. Semifinale e terzo posto per le coppie composte da Alice Leoncini-Sara Sprugnoli e Eleonora Gozza-Erika Bassi.

La manifestazione era autorizzata dalla Fit, ed il montepremi era composto da prodotti gastronomici e materiale tecnico.