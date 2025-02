I talenti del beach tennis. Premiate le due Martine

Sul parquet del faentino PalaBubani si sono svolte le premiazioni dell’attività giovanile regionale della Fitp Emilia-Romagna, la Federazione italiana tennis e padel. I giovani tennisti selezionati dalle delegazioni provinciali che hanno partecipato alla Coppe delle Provincie 2024 e ai tornei federali regionali hanno sfilato davanti agli spalti gremiti dell’impianto faentino. Per l’occasione erano presenti anche gli azzurrini della Nazionale di Beach Tennis, che nel 2024 ha raccolto importanti successi in ambito europeo e mondiale. Il presidente del Comitato Regionale Fitp, Gilberto Fantini, ha premiato il capitano Michele Folegatti di Ravenna che ha guidato l’Italia alla vittoria nella Beach Tennis World Cup Under 18, tenuta lo scorso dicembre in Brasile, a San Paolo. Importanti riconoscimenti anche per la nazionale Under 14 con le ravennati Martina Antonellini e Martina Minguzzi, che all’European Beach Tennis Championships di Creta sono giunte seconde nel doppio femminile in una finale mozzafiato persa al tie-break contro la coppia estone Paskov-Susi. Sempre a Creta le due azzurrine hanno centrato anche la finale tutta italiana nel doppio misto, con la vittoria della Minguzzi – in coppia col ferrarese Francesco Ravagnan – sulla compagna Antonellini, in gara col cesenate Leonardo Zanigni di Cesena. Minguzzi e Antonellini, portacolori della Beach Tennis School di Bagnacavallo sono guidate dal coach Andrea Fuschini e sono detentrici del titolo nazionale Under 14 outdoor conquistato a Lido degli Estensi nel 2024. La coppia tutta ravennate ha già avviato la preparazione in vista dei prossimi Campionati Italiani Under al coperto che si svolgeranno a Roma dal 25 febbraio al 2 marzo.

u.b.