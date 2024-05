Il circolo e lo sport in voga: via al campionato. Il debutto del Giotto nella serie C di padel

AREZZO

Il Tennis Giotto debutta nei campionati di padel di serie C. L’esordio è fissato per domani quando, dalle 10 la prima squadra maschile romperà il ghiaccio sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi con l’H2M di Campi Bisenzio nel turno inaugurale della più importante competizione regionale, avviando un percorso che troverà poi seguito nelle settimane successive contro il Padel31 di Grassina, contro la Libertas Sport Livorno e contro il Centro Padel Firenze. La formazione, alla seconda stagione in C, sarà composta direttamente dai due maestri di padel Roberto D’Ippolito e Tommaso Ricci che si avvicenderanno con Alessio Bulletti, Alessandro Caneschi, Giovanni Ciacci, Filippo Fratini, Paolo Fratini, Osvaldo Fratini, Tommaso Luchetti e Giacomo Mantovani.

Domenica 12 maggio, invece, è la data fissata per il primo turno stagionale della squadra femminile di padel di serie C che, capitanata da Federica Gudini e Patrizia Felicini, farà affidamento anche su Ester Baschirotto, Serena Casini, Alessia Duchi, Gaia Fratini, Federica Giuliattini e Laura La Grassa. Questo gruppo di atlete sarà impegnato in un calendario che prevede subito una trasferta in casa del Tc Prato.