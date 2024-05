Il Circolo tennis Marina di Grosseto approda alla fase regionale categoria D3

Il Circolo Tennis Marina di Grosseto approda alla fase regionale della D3. Un’assenza di qualche anno dai campi, il rientro e il successo. Il percorso del Circolo è veloce e racchiuso in rapide fasi, che però hanno subIto prodotto un risultato interessante. La squadra, ricostruita con pazienza dal presidente Massimo Gabrielli, si è infatti aggiudicata il girone provinciale della categoria D3, giocando sui campi del Tce di Grosseto. La formazione, composta dal capitano Luca Forconi, da Corrado Mancini, Simone Medaglini, Riccardo Falchi e Simone Croci ha ottenuto l’ottimo piazzamento grazie a una serie di risultati che sono valsi il primato nel girone. Risultato che spedisce il Ct Marina di Grosseto alla fase regionale. Una bella soddisfazione per tutta la squadra, per il presidente Gabrielli e per il circolo, tornato alle competizioni ufficiali dopo anni di assenza. Tra l’altro, la struttura di Marina di Grosseto, completamente rinnovata dopo il restyling della scorsa estate, si prepara ad affrontare la stagione estiva che notoriamente vede molto fermento sui campi in terra battuta della frazione balneare.