IL CIRCOLO TRACCIA UN BILANCIO MA GUARDA GIA’ AVANTI. Ct Grosseto, una serata di festa tra premiazioni e progetti per il futuro

Il Circolo Tennis Grosseto ha premiato i suoi atleti vittoriosi. Una serata per fare il bilancio dei tanti successi e partire con una nuova stagione. Così il Circolo Tennis Grosseto ha voluto raccogliersi intorno ai suoi tanti atleti vittoriosi in un’occasione di festa. Il 2023 ha rappresentato un’annata di grandi risultati per il Circolo Tennis Grosseto: la squadra Under 14 femminile, composta da Anna Nerelli e Giulia Duchini ha infatti vinto il campionato italiano a squadre. La squadra Under 12, a sua volta, ha raggiunto la finale del titolo italiano con Rachele Salerno, Carolina Pacini e Livia Grassi. Nel corso della serata sono stati celebrati molti altri importanti traguardi: ad esempio, la squadra maschile di D2 ha raggiunto la promozione in D1. La compagine è composta da Niccolò Chelli, Michele Giovagnoli, Mattia Biagiotti e Michele Rosi. Oltre a loro, molti altri premiati appartenenti alla Scuola Tennis. Questi sono i presupposti con i quali il Circolo Tennis Grosseto si presenta all’avvio della nuova stagione, con la ripartenza di tutti i corsi. "Sono orgoglioso dei nostri ragazzi" – ha dichiarato il presidente Paolo Borghi –. Questi brillanti risultati sono una grande soddisfazione e ci donano ancor più entusiasmo per il proseguo della nostra attività di circolo. Speriamo di avere presto una nuova occasione di festeggiare un nuovo successo".