Il Cus vola agli ottavi. Successo in Coppa Palmieri

Bella vittoria del Cus Salvi in Coppa Palmieri sul difficile campo del Circolo tennis Rimini. I ragazzi allenati dal maestro Ferdinando De Luca – dopo la vittoria del proprio girone preliminare - hanno superato per 2 a 0 i padroni di casa conquistando l’accesso agli ottavi di finale del tabellone ad eliminazione diretta.

Sulla terra rossa romagnola sono dunque bastati i due singolari; nel primo Mattia Occhiali è stato protagonista di una splendida prestazione contro il diciottenne Pietro Rinaldini, giocando per novanta minuti un tennis veramente importante, con una pressione da fondo campo dei colpi a rimbalzo che, ha portato il cussino sul punteggio di 62/42. Attimo di calo per il ferrarese, con recupero dell’avversario e set perso 64 per un finale da brividi con il tiebreak ai 10 punti a determinare la posta in palio. Qui il giovane classe 2009, ha recuperato energie portando a casa il punto importantissimo, concludendo per 10-4. Secondo a scendere in campo sul punteggio di 1-0 per il Cus Salvi, Andrea Cogo, opposto all’altro U18 romagnolo Riccardo Muratori. Molto bravo Cogo nel sapere gestire le situazioni e i momenti a suo favore, riuscendo ad arginare la potenza fisica di Muratori, ottenendo un break nel primo set concluso con il punteggio di 63. Secondo parziale al cardiopalma con conclusione soltanto 76 dopo oltre due ore di partita.