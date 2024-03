Il tennis batte un colpo. Ecco il Master della Brianza

È stato ribattezzato il circuito per tennisti più antico d’Italia. Ma con la capacità di rinnovarsi sempre a partire dall’introduzione di un torneo parallelo per i più giovani e un allargamento a nuovi circoli. Con la presentazione dell’altra sera a Brugherio comincia a entrare nel vivo l’edizione numero 42 del Master della Brianza che vuole ripetere, e magari migliorare, i numeri della passata stagione quando nell’arco di sei mesi ha attratto 2mila iscritti di tutte le età. Novità anche in chiave organizzativa: a fianco di Alessandro Galbiati della GA Tennis Academy quest’anno arrivano a dar man forte Enrico Paleari e Alessandro Viscardi "...avevo bisogno del loro aiuto per calendarizzare più tappe in più circoli" dice Galbiati. Un’altra novità del 2024 è la conclusione delle sezioni intermedie. "Negli anni scorsi - ha sottolineato Paleari - c’erano due tabelloni distinti per terza e quarta categoria, mentre quest’anno abbiamo deciso di unificarli, ma allo stesso tempo anche di far terminare la sezione dedicata ai quarta. Questo perché al Master finale verranno comunque eletti i campioni di entrambe le categorie". Confermati, invece, il circuito giovanile under 12/14/16 che aumenta il numero di tappe e l’intitolazione a Marco Gerosa, storico promotore della manifestazione. "Abbiamo ricontattato alcuni circoli che negli anni passati erano in calendario e abbiamo avuto una crescita di adesioni importante" dice Viscardi.

Ma veniamo al calendario: la tappa d’apertura è affidata al circolo Hello Tennis, dove scenderanno in campo solo gli uomini a partire dal 6 aprile, poi toccherà alla GA Tennis Academy per il primo appuntamento sia maschile che femminile. Gli under partiranno il 27 aprile dal Molinetto Country Club per un totale di 9 eventi dedicati. A Monza sui campi del Villa Reale si gioca dal 4 maggio, il 18 a Usmate, il 15 giugno a Carate, dal 6 luglio a Biassono. Il 24 agosto si riparte da Arcore. La tappa conclusiva dal 14 al 22 settembre alla GA Tennis Academy di Brugherio.