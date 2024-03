In Croazia. Federico Arnaboldi conquista la semifinale

Vittoria in rimonta per Federico Arnaboldi nei quarti di finale dell’ITF maschile di Porec, in Croazia, che si gioca sulla terra battuta e mette in palio 15 mila $ di montepremi. Il brianzolo, che è appena al terzo torneo della stagione e rientrava sul circuito dopo un mese e mezzo di assenza, ha sconfitto il lucchese Michele Ribecai per 4/6, 6/3, 6/0, agguandando la prima semifinale del 2024. Si tratta di una boccata d’ossigeno per Federico, sceso al numero 610 del mondo dopo avere toccato la scorsa estate il best ranking al numero 428. Finora Federico non è riuscito a esprimersi con continuità sul circuito a causa di una serie di acciacchi fisici che continuano a stopparne l’attività, oggi tornerà in campo per affrontare il francese Luka Pavlovic, testa di serie numero 6 del tabellone, che ha approfittato del ritiro di Timo Stodder sul punteggio di 5/0 in suo favore nel terzo set, mentre la parte bassa prevede la sfida fra l’austriaco Sandro Kopp e il britannico Jay Clark.

Nell’ITF femminile turco di Antalya (15 mila $, terra) si ferma Anna Turati: la 26enne di Barzanò (Co), alla seconda presenza stagionale sul circuito dopo quella di settimana scorsa sempre ad nella località turca dove si è spinta fino ai quarti, è stata sconfitta a sorpresa dalla russa Rada Zolotareva (classificata oltre il numero 1100 Wta) per 7/5, 6/2.

Silvio De Sanctis