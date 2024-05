Internazionali, Italia in semifinale anche nel doppio maschile

Colpaccio Italia agli Internazionali Bnl di tennis: dopo la coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani, anche Andrea Vavassori e Simone Bolelli approdano in semifinale nel doppio. I finalisti dell'ultima slam in Australia superano la coppia Koolhof-Mektic 6-4 6-2. E in semifinale la coppia italiana affronterà il duo composto da Arevalo e Pavic. Un duo ostico, ma non impossibile da battere.

Bolelli ammette di conoscere Arevalo e Pavic "molto bene, vista anche la partita a Montecarlo. Durante il match dovremo adeguarci, sarà una partita dura ma ci prepareremo domani".

Lo stesso tennista sottolinea anche come i successi nel doppio non rappresentino "una rivincita personale per quello che potevo fare in singolo. È stata una scelta, fatta nel 2019, e ho deciso di improntare il resto della mia carriera sul doppio. Mi sono tolto tante soddisfazioni e me le sto togliendo ancora".

Anche per le Olimpiadi i sogni son desideri: "C'è la speranza di fare qualcosa di grande e di unico. Si giocano a Parigi, sulla terra, una superficie dove possiamo fare bene" ammette. "Per me sarebbe un'emozione incredibile, un sogno e arrivarci insieme a un amico sarebbe speciale. Dovremmo essere quasi sicuri di esserci, ci godiamo il momento, siamo un team affiatato" gli fa eco Vavassori.