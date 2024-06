Internazionali Tennis Perugia. Passaro ko in due set. In semifinale va Altmaier con Zapata Miralles e Nagal Giornata intensa agli Internazionali di Tennis Città di Perugia con la sconfitta di Francesco Passaro e la vittoria di Sumit Nagal. Altmaier e Zapata Miralles si qualificano per le semifinali.