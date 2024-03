Italtennis, la storia in mostra. La Coppa Davis al Ct Cascine. Porte aperte agli appassionati

Circolo Tennis Firenze in festa per l’arrivo della famosa ‘Insalatiera d’argento’. Lo storico club delle Cascine, fondato nel 1898, espone oggi la prestigiosa Coppa Davis conquistata da Jannik Sinner e compagni nella finalissima a Malaga contro l’Australia, a 47 anni di distanza dal primo successo. Sarà visibile dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19 nella club house del Ct Firenze, con ingresso libero per gli appassionati di tennis. Il tour della Coppa, promosso dalla Federtennis, è itinerante nei comuni e nei circoli di tutta Italia che hanno organizzato almeno un incontro di Davis.

"Voglio ricordare - afferma il presidente Carlo Pennisi - che il Circolo Tennis Firenze ha avuto la capacità e l’onore di ospitare per sei volte gli incontri di Coppa Davis. Il primo nel lontano 1933 e l’ultimo nel 1993 nella sfida che ha visto scendere in campo alle Cascine l’Australia. Si era disputato al Ct Firenze anche il turno preliminare della famosa Coppa del 1976 tra Italia-Polonia, inizio di quella leggendaria cavalcata che portò l’Italia di Panatta e Bertolucci a conquistare per la prima volta il trofeo. E’ per noi un grande prestigio poter vantare di avere l’esposizione dell’Insalatiera d’argento più celebre al mondo".

Inoltre il presidente Pennisi tiene a precisare: "Due soci del Circolo sono stati capitani di Coppa Davis, l’ex presidente Eugenio Migone e Vanni Canepele. Un altro socio, Paolo Galgani, è stato alla guida della Federazione Tennis che ha vinto la Coppa nel 1976. Ricordo che oggi l’Insalatiera si potrà ammirare da vicino nella sua bellezza e fotografarla per un ricordo indelebile. Invito tutti gli appassionati del tennis a prendere parte a questo evento unico che racchiude fascino e storia". La Coppa Davis ha fatto tappa anche in Palazzo Vecchio alla presenza del presidente nazionale Federtennis, Angelo Binaghi e dell’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione, poi proseguirà il tour al Ct Prato.

Francesco Querusti