La Camparini Gioielli cup da domani al 18 maggio. Torna il grande tennis a Canali: c’è il torneo internazionale Itf

Torna il grande tennis al Circolo di Reggio Emilia. Da domani, data di inizio delle qualificazioni, a sabato 18 maggio, quando sul "centrale" di via Victor Hugo andrà in scena la finale, si giocherà a Canali l’edizione 2024 della Camparini Gioielli cup, torneo internazionale del circuito ITF con 25mila dollari di montepremi. Un evento che in passato ha visto come protagonisti tanti giovani capaci di ritagliarsi un posto da protagonisti nel ranking ATP: oltre a Jannik Sinner e Matteo Berrettini, sulla terra rossa reggiana sono transitati anche Richard Gasquet, che vinse nel 2003, Juan Martin Del Potro, Andreas Seppi e Simone Bolelli.

Il passato ed il presente – L’edizione 2023 fu disturbata dalla pioggia, che costrinse gli organizzatori a ripiegare al coperto. A vincere fu il britannico Jay Clarke, che nel 2019 venne sconfitto a Wimbledon da Roger Federer, sfruttando al meglio la velocità dei campi indoor del PalaCimurri: il 25enne di Derby, che lo scorso anno superò in finale il figlio d’arte Julian Ocleppo, è nella entry list e torna per cercare il bis, ma dovrà fare attenzione ad un folto nugolo di contendenti al trono. Non ha la miglior classifica tra gli iscritti, ma un giocatore da battere sarà di certo Oscar Otte, classe 1993: il tedesco è stato infatti nel giugno 2002 numero 36 del mondo, oltre ad annoverare nel curriculum un quarto turno allo US Open. Tra gli altri tennisti di valore il meglio piazzato è il polacco Maks Kasnikowski, attuale numero 249 della classifica ATP, che quest’anno si è aggiudicato il challenger di Oeiras, in Portogallo; tra gli italiani ci sono invece Enrico Della Valle (266), Edoardo Lavagno (273), Giovanni Fonio (301) ed Alessandro Giannessi (315).