L’Atm si ingrandisce. "Un circolo in crescita». In squadra due maceratesi

"La squadra femminile di serie B2 dell’Atm è composta da quattro giocatrici marchigiane di cui due maceratesi, Aurora Curzi e Aurora Maria Compagnucci. Ci sono poi Gloria De Santis di Camerata Picena e l’ascolana Martina Parissi oltre alla francese Gaelle Desperrier e alla spagnola Paula Arias Manjon". Così Fabiano Tombolini, presidente dell’Associazione tennis, alla presentazione della formazione, poi ha ricordato che i prossimi incontri casalinghi sono in programma il 9 e il 16 giugno a partire dalle 10. Ma c’è anche un’altra importante novità per il Circolo maceratese che arricchisce l’offerta. "Da sabato – infatti ha spiegato – avremo al circolo di via dei Velini anche il supporto del DiGusto club". Alla presentazione della formazione femminile e del nuovo ristorante "DiGusto club" ha partecipato anche il sindaco Sandro Parcaroli che ha ringraziato la società Atm per l’intensa attività svolta e lodato l’abilità imprenditoriale di Guzzini.

"Il nostro obiettivo – ha aggiunto il presidente Tombolini – era portare Digusto all’Atm, siamo molto contenti di esserci reciprocamente scelti. Siamo un circolo di tennis d’eccellenza, tra i più importanti delle Marche, in cui siamo gli unici a disputare una serie A2 maschile oltre ad una B2 femminile. Vogliamo costruire formazioni che possano competere nelle massime serie".

"Con l’associazione tennis Macerata inauguriamo una collaborazione straordinaria – ha detto Marco Guzzini, titolare di DiGusto –, sarà l’inizio di un viaggio emozionante. C’è una frase di Cesare Pavese che rappresenta bene questo momento per noi a 10 anni dall’apertura del primo ristorante in piazza Cesare Battisti. L’unica gioia al mondo è cominciare. È bello vivere perché vivere è cominciare, sempre, ad ogni istante. Ovviamente il ristorante è aperto a tutti, non solo ai soci dell’associazione tennis. Abbiamo con i maceratesi un rapporto di casa, per noi è un bel segno, indice anche del gran lavoro svolto. Volevamo fare qualcosa di bello per questa città".

Lorenzo Fava