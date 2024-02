Le gare sui campi del Ct Etruria Prato. Campionati veterani. Di Vita e Grossi super

Chiusura col botto sui campi del Ct Etruria Prato per i campionati toscani indoor Veterani. Come consuetudine il circolo di via Guarducci ha ospitato la kermesse senior che apre la stagione e nell’occasione sono stati 13 i titoli assegnati nelle varie categorie. Livello molto alto sia nei match singolari che nei doppi, con protagonisti senz’altro i giocatori di casa: in particolare Massimiliano Di Vita ed Elia Grossi hanno conquistato il torneo di doppio, superando in finale un certo Daniele Bracciali insieme al suo compagno di circolo Moretti, e rispettivamente il titolo individuale dell’Over 55 e dell’Over 50. Si è difeso nella specialità del doppio anche Massimiliano Mellini, che ha dominato il doppio misto con Sabina Tasselli e il doppio Over 55 insieme a Gianluca Drudi. Nell’Over 45 Stefano Nencini ha bissato il successo dello scorso anno, mentre l’atleta del Ct Etruria Dario D’Amico nell’Over 40 ha sconfitto Luca Moschini in finale, mentre Luca Gelli ha conquistato l’Over 60 e Carmelo Galati l’Over 65. A livello femminile nelle Ladies 45 è stata Tiziana Gori a vincere e tra le Ladies 55 in una finale davvero equilibrata Musella ha superato Andreini.

"Un grazie al Ct Etruria che come ogni anno ha dato il via alla stagione del tennis Senior - spiega Alberto Bandini, consigliere Fitp Toscana e responsabile settore Senior - ora ci sposteremo al Village Grosseto per i campionati italiani indoor dal 26 febbraio al 10 marzo, kermesse che mette di fronte i migliori atleti d’Italia". Gli fa eco il presidente del Ct Etruria, Marco D’Alò: "Come al solito è stata una bella manifestazione che ha messo di fronte i migliori giocatori toscani senior – precisa -. Tra l’altro i nostri portacolori sono stati protagonisti con le vittorie di Elia Grossi e Massimiliano Di Vita sia in singolare che in doppio e di Dario D’Amico. Ora siamo pronti a difendere il titolo italiano a squadre conquistato nell’Over 55 lo scorso anno. Non sarà facile perché la concorrenza è molto alta, ma il gruppo che abbiamo è davvero straordinario".

L. M.