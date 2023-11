Le sfide. Le ragazze del Tc Prato se la vedono con Genova. Tc Bisenzio al Fabbricone

Le squadre pratesi di serie A del tennis domani (a partire dalle 10) chiudono entrambe il girone eliminatorio con due sfide casalinghe. Il team femminile del Tc Prato sfiderà Park Genova per rimanere al comando del girone 2 e potersi giocare la promozione in A1 direttamente alla finale dei play off (3 e 10 dicembre). Il Tc Bisenzio maschile, invece, nel girone 4 di serie A1 affronterà al Fabbricone lo Sporting Sassuolo per prepararsi al meglio ai play out, dove incontrerà una terza classificata degli altri raggruppamenti. La squadra pratese maschile giocherà la prima sfida dei play out in casa (domenica 26 novembre) mentre il ritorno (3 dicembre) sarà fuori casa. In A2 femminile la classifica vede Tc Prato a 15, Tc Cagliari A 12, Park Genova 8, Stampa Sporting Torino 7, Tennis Training Foligno 6, Ct Ceriano e Tc Baratoff 1. Park Genova può contare su Cristiana Ferrando, Costanza Traversi e Lucrezia Musetti. Il Tc Bisenzio avrà di fronte uno Sporting Sassuolo che si gioca la permanenza in serie A1 in caso di vittoria ampia. Il team pratese schierato sarà tutto italiano con Samuele Pieri, Cosimo Banti, Gabriele Bonechi, Francesco Canò e Jacopo Stefanini.

L. M.