Le sfide tra i migliori prospetti al mondo. Torneo Città di Prato. Via alle qualificazioni

E’ scattato il conto alla rovescia per la 40esima edizione del "Torneo Internazionale Giovanile Under 18 Città di Prato". Il via delle qualificazioni sarà domani, mentre le sfide nel tabellone principale partiranno martedì prossimo, con le finali previste l’11 maggio. Il tabellone principale prevede 32 giocatori nel maschile e 32 nel femminile e a questi si aggiungono i tornei di doppio. Nel torneo di qualificazione il tabellone è di 32 giocatori e sia al maschile che al femminile verranno ammessi 4 giocatori e 4 giocatrici al tabellone principale. Durante la manifestazione l’accesso al torneo sarà libero e sarà una grande occasione per i tanti appassionati di poter vedere dal vivo i futuri campioni del tennis mondiale.

L’entry list del tabellone maschile vede come favorito il cinese numero 40 del ranking Itf, Tianhui Zhang, seguito dall’azzurro, finalista al "Città di Firenze", Daniele Rapagnetta. Attenzione anche al coreano Yeonsu Jeong (75) e allo svedese Ludvig Hede (82). I primi 10 giocatori iscritti sono dentro i primi 103 al mondo con il rumeno Stefan Horia Haita (83) e il giocatore proveniente dal Nicaragua, Joaquin Guilleme, (87) che al pari dello spagnolo Roger Pacual Ferra (99) e del brasiliano Nicolas Oliveira rientrano tra i primi otto favoriti. Da seguire anche il finlandese Oskari Paldanius semifinalista al "Città di Firenze".

Tra gli italiani un poker di giovani molto promettenti: Samuele Seghetti, Pierluigi Basile, Lorenzo Belardo e Jacopo Vasami. Nel femminile le prime otto giocatrici sono tra le prime 100 atlete junior al mondo: la kazaka Asylzhan Arystanbekova (nella foto) (41) è la favorita principale, seguita dalla svedese Lea Nilsson (54). Poi ci sono le due americane Christasha McNeill (63) e Claire An (78). Seguono l’italiana Angelica Sara (84) l’egiziana Jana Hossam Salah (85) la tailandese Lidia Podgorichani (89) e la peruviana Francesca Maguina Bunikowska (92). Tra le italiane da rimarcare la presenza di Greta Petrillo, Viola Bedini e della toscana Anastasia Bertacchi, vincitrice del campionato italiano under 16 nel 2022.

L. M.