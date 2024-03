L’exploit di Luca Nardi: "Un talento precoce"

La vittoria di Luca Nardi contro il numero uno del mondo Novak Djokovic, ha rilanciato ancor di più le ambizioni per il tennis italiano che sta vivendo un momento d’oro. In particolare il tennis marchigiano perché il giovane Luca Nardi è nato e cresciuto a Pesaro e ha continuato ad allenarsi nella regione fino ai 14 anni circa, prima di passare ad un livello più internazionale. Colui che ha visto Nardi crescere sotto i propri occhi è Giovanni Torresi, attuale vicepresidente del Coni Marche, ed ex tecnico regionale negli anni appunto in cui Nardi ha mosso i primi passi in un campo da tennis. "Luca – afferma Torresi – è un ragazzo fortissimo, ha dei mezzi atletici e tecnici notevoli, sta crescendo molto negli ultimi mesi e la vittoria contro Nole è per lui una conferma di quanto di buono fatto finora. Ho avuto la fortuna di visionare il ragazzo quando era più piccolo perché nei suoi primi anni di carriera ha partecipato agli allenamenti di carattere regionale, giocando partite e tornei, in particolare lo avevo accompagnato quando aveva circa 12 anni in un torneo in Portogallo". Quello che sicuramente stupisce di Nardi è la grande tecnica e carattere che mette in campo per giocarsela con i migliori del mondo, "ha sempre avuto – dice – una facilità di gioco impressionante per l’età che aveva, una classe che lo contraddistingue da sempre; è migliorato molto sotto l’aspetto mentale che qualche anno fa era quello su cui doveva lavorare, ma crescendo e migliorando i risultati ora si vedono e ne sono felice". Per le Marche nel tennis è un momento da incorniciare perché oltre il successo di Nardi non dimentichiamo di Simone Vagnozzi, allenatore di Jannik Sinner, che è originario di Ascoli, anche in campo femminile con Elisabetta Cocciaretto che nel 2024 sta attraversando un buon momento di forma. Un periodo di successi per il tennis marchigiano e italiano che speriamo senz’altro possa continuare.

Marco Natalini