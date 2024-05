Livi e Stefanacci al top. Campionesse di doppio

Tennis pratese sugli scudi a livello nazionale. Successo prestigioso per la coppia di quarta categoria del Tc Prato, composta da Vittoria Livi e Chiara Stefanacci, che a Roma ha conquistato il Master di doppio durante le finali degli "Internazionali Bnl d’Italia". Sui campi adiacenti al centrale del Foro Italico le due atlete del Tc Prato hanno conquistato quattro vittorie consecutive e sono diventate campionesse italiane di doppio nella quarta categoria. "E’ stata una scommessa – spiegano le giocatrici –. Da anni non giocavamo: prima abbiamo fatto la fase provinciale poi quella regionale al Match Ball Firenze". Nel frattempo entrano nel vivo i campionati a squadre e Prato è impegnata in varie categorie regionali. In serie C maschile si sono disputate le sfide preliminari per decidere chi sfiderà le quattro teste di serie per qualificarsi al tabellone nazionale (andata domani, ritorno il 2 giugno). Il Tc Bisenzio attendeva la vincente della sfida tra Tc Sinalunga e Tennis Certosa e il team senese ha sconfitto 6-0 la squadra fiorentina. La formazione capitanata da Mattia Materi giocherà domani a Sinalunga l’andata e domenica 2 giugno in casa il ritorno puntando alla B2. Nell’andata dei playout maschili di serie C, il Tc Prato ha prevalso in casa 5-1 sul Sc Valdelsa. Invece, il Ct Etruria è stato sconfitto fuori casa dalla Libertas Sport Livorno per 4-2; domani ci sarà il ritorno in via Guarducci per cercare di ribaltare il risultato.

L.M.