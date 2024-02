Master senior 2023. I tennisti fiorentini in evidenza a Pistoia

Si è concluso il Master Regionale Senior 2023, che si è disputato presso il Tennis Club Pistoia, con i tennisti fiorentini in evidenza. Su tutti la categoria Over 55 con Fissi che ha battuto Bianchini (nella foto la premiazione dei finalisti); mentre la sfida più spettacolare è stata negli Over 45 con la vittoria per 10-8 nel terzo set di Bruni su Maccolini. L’evento ha visto i partecipanti disputare numerosi tornei durante la scorsa stagione, con i migliori classificati che hanno preso parte alla manifestazione conclusiva giocando il Master per ottenere il titolo regionale. Parte organizzativa curata dalla Federtennis con referenti Alberto Bandini consigliere della Fitp Toscana e Gianluca Morosi, a dimostrazione del valore del tennis ad ogni età.

Risultati Master Toscana. Over 45: Bruni batte Maccolini 6/2 2/6 10/8. Over 50: Poggianti b. Giolli 6/2 6/3. Over 55: Fissi b. Bianchini 6/3 6/0. Over 60: Rizzo b. Borselli 6/1 6/1. Over 65: Ciaponi b. Cinelli 6/4 6/3. Over 70: Vignali b. Coli per assenza giustificata.

F. Que.