"Missione compiuta: Il Tc Italia rimane in A1 grazie al successo delle sue atlete"

Missione compiuta. La formazione femminile del Tennis Italia rimane in A1 grazie al successo - 3-1 - contro il Tc Parioli Roma, un circolo che ha fatto (e fa ancora) la storia del tennis nazionale. Ma il “Davide” versiliese ha trovato tre atlete che con la fionda, pardon con la racchetta, ci hanno saputo fare portando a casa un successo spettacolare, frutto delle prove indimenticabili - per autorevolezza, tensione agonistica e nervi saldi - di Anastasia Bertacchi, Melania Delai e Isabella Maria Serban. Il tutto condito con una tifosa d’eccezione, la compagna di squadra Jasmine Paolini, numero 1 del tennis femminile italiano, che non è potuto scendere in campo per la rigidità del regolamento. Ad accendere la miccia è stata la 17enne Anastasia Bertacchi che al terzo set ha avuto la meglio sulla più esperta Minella Mandy (6-3, 5-7 e 6-2); in contemporanea Melania Delai non ha dato scampo a Beatrice Lombardo, 2-0 con parziali di 6-0, 6-2. Il Tc Parioli Roma si è rimesso in corsa vincendo il terzo singolare con il successo di Nastassja Burnett su Maria Isabella Serban per 2-0 (6-4, 6-4). Diventava così decisivo - con l’ombra del possibile spareggio - il doppio nel quale Anastasia Bertacchi e Melania Delai completavano la loro giornata perfetta imponendosi per 2-0 (6-3, 6-4) su Minella-Lombardo, firmando così il punto della salvezza del Tc Italia.

Oggi tocca agli uomini contro il Tc Firenze: Travaglia è sempre ko, il capitano non giocatore Matteo Marrai recupera Potenza, ma non ha ancora deciso chi spedire nell’arena a caccia di quei punti che potranno garantirela doppia presenza, maschile e femminile, in serie A del Tc Italia: la ragazze hanno indicato la strada, toccherà a Trusendi & C. seguirla per chiudere - se sarà salvezza - una settimana perfetta.