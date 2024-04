Nuove classifiche mondiali. Napolitano sale al numero 125 e vola subito in Portogallo

Stefano Napolitano sale al n°125 del mondo dopo il successo ottenuto nello scorso fine settimana sulla terra battuta del challenger di Madrid (120 mila euro di montepremi). Il ventinovenne piemontese che si allena nella struttura del "Cantera Tennis Team" di Novate Milanese con Giacomo Oradini, ha guadagnato ben 33 posizioni nella classifica Atp e punta diretto verso la top-100, dopo avere cominciato la stagione addirittura al n°232. I colpi realizzati nella trasferta di inizio stagione (quarti nel challenger di Chennai, vittoria a Bangalore e qualificazione per il tabellone principale sfiorata agli Australian Open) hanno dato la prima sterzata, proseguita poi nel modo migliore all’esordio sulla terra battuta. Questa settimana è impegnato a Oeiras, in Portogallo (148 mila euro di montepremi), contro lo slovacco Kovalik. Alle sue spalle rimane stabile al n°180 Mattia Bellucci: il varesotto e impegnato nel challenger coreano di Gwangju (82 mila $, cemento) mentre Samuel Vincent Ruggeri è il terzo lombardo presente al n°272. Il bergamasco ha centrato la decima qualificzione su undici tentativi stagionale sul rosso portoghese di Oeiras, approfittando del ritiro dell’austriaco Lukas Neumayer. In campo femminile la bergamasca Lisa Pigato guadagna tre posizioni dopo i quarti di Santa Margherita di Pula e si assesta al posto n°330 Wta.Silvio De Sanctis